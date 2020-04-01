Губерниев: сборы у лыжников и биатлонистов уже пошли насмарку

Известный комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал текущую ситуацию с коронавирусом, из-за которой многие спортсмены вынуждены тренироваться в домашних условиях.
«Мы должны понимать, что уже первые восстановительные сборы у лыжников, биатлонистов и других спортсменов пошли насмарку. Люди сидят дома и никуда не выходят. Поэтому очень важно соблюдать профессионализм, работать над собой, делать всё необходимое. Быстро отдохнуть и быстро начать тренироваться. И не рассчитывать, что в ближайшее время вдруг откуда ни возьмись появится горная подготовка, возникнут те или иные сборы, потому что скомканная подготовка к сезону ожидает всех.
Вопрос победы над коронавирусом — не ближайших дней, а месяцев. Это огромная проверка на профессионализм. Хорошему атлету вся эта ситуация только поможет саккумулировать всю необходимую энергию, чтобы дальше добиться успеха», — цитирует Губерниева «Матч ТВ».
Также посмотрите видео, как норвежские биатлонисты сняли штаны перед российскими спортсменками.
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