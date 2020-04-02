Губерниев зажигательно станцевал под песню Леонтьева. Видео
Известный российский комментатор Дмитрий Губерниев показал, чем занимается на карантине, введение которого было обусловлено угрозой распространения коронавирусной инфекции. Губерниев выложил в «Инстаграме» забавное видео, в котором можно посмотреть, как он зажигательно танцует под песню Валерия Леонтьева.
«Всех с первым апреля! Всем танцы! Только движение и ЗОЖ! Всем здоровья! Всех люблю!» — подписал он видео.
Если у вас не отображается видео, его можно посмотреть в «инстаграме» Губерниева.
Напомним, из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции с 30 марта в Москве введён домашний режим самоизоляции для всех горожан. Также по этой причине во всём мире массово переносят и отменяют спортивные мероприятия.
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