Почётный президент ФЛГР: Губерниев — вампир

Почётный президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Анатолий Акентьев поделился мнением о работе известного комментатора Дмитрия Губерниева.

«Когда он ведёт репортажи, я его выключаю. Он вампир, а я плохо себя чувствую, чувствую лишнюю возбуждённость, поэтому лучше выключить звук. Это же не радиорепортаж, зачем нагнетать, если мы всё сами видим.

Губерниев наносит очень большой моральный ущерб команде. Нельзя брать интервью, когда человек только пробежал дистанцию и закончил её неудачно. Девчонки в такой момент вообще не отвечают за свои слова.

Я бы его вообще никуда не пускал. Нельзя так вести себя по отношению к людям. Процентов на 30 в плохих результатах команды его вина», — цитирует Акентьева News.ru.

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