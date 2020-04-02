«Всю кровь выпью!» Губерниев ответил почётному президенту ФЛГР, назвавшему его вампиром

Известный российский комментатор Дмитрий Губерниев ответил на критику со стороны почётного президента Федерации лыжных гонок России Анатолия Акентьева. Ранее Акентьев заявил, что Губерниев является вампиром, и обвинил его в негативном влиянии на результаты команды, снижающем потенциал спортсменов на 30%.

«Анатолий Акентьев, некогда блестящий лыжник и президент ФЛГР, назвал меня вампиром и посетовал, что на 30% у биатлонистов плохие результаты из-за меня! Дядя Толя, спасибо! Больше моего величия, хорошего и разного! Даёшь 100 процентов! Всю кровь выпью! Ррррррр», — написал Губерниев в своём телеграм-канале.

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