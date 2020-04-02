Президент СБР предложил организовать подготовку биатлонистов сборной на местах

Президент Союза биатлонистов России Владимир Драчёв обратился к тренерам с рекомендациями организовать подготовку спортсменов сборной на местах.
«Дорогие друзья и коллеги! В связи со сложной обстановкой в стране и в мире, связанной с эпидемией коронавируса, а также случаем заражения вирусом в сборной команде России по биатлону прошу президентов региональных федераций, главных, старших, личных тренеров взять под контроль подготовку спортсменов всех уровней (от сборной команды до начинающих). Составить план работы в местах проживания спортсменов, ОФП, тренаж, работы с системами «скат», велотренажеры и по другим направлениям, соблюдая рекомендации врачей! Прошу всех отнестись с большой ответственностью! Вместе мы победим!» — написал Драчёв на своей странице в «Инстаграме».
Ранее Союз биатлонистов России получил информацию о положительном тесте на коронавирус у чемпионки мира среди юниоров Анастасии Халиуллиной.
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