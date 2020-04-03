Хофер рассказал, почему Вирер раньше всех возобновила тренировки

Лукас Хофер рассказал, как он и другие итальянские биатлонисты проводят время в условиях карантина и самоизоляции из-за угрозы распространения коронавируса.

«Я максимально ленив. Сплю до 9-10 утра, ем, когда хочу. Правда, стараюсь не переедать. В моем спорте лучше не быть тяжелым. Уже идет вторая неделя, когда я не делаю ничего. Прямо вообще ничего. Но очень жду, что еще через неделю можно будет начать хорошенько тренироваться. Я и правда понимаю, что мне нужен был этот перерыв на восстановление после сезона. Он был нужен моей спине. В самом начале зимы с ней были проблемы, потом они проявлялись в январе. Поэтому если уж совсем задуматься, то кое-какую пользу этот вирус принес. Я хотя бы поправлю здоровье к следующему сезону.

Как дела у других итальянских биатлонистов? У нас есть группы в вотсаппе, где мы иногда переписываемся. Вот недавно общался с Доротеей. Она уже села на велик. Я спрашивал, не приболела ли часом? Просто Доро ведь очень не любит рано начинать тренировки. Теперь она вдруг достала велосипед и поставила его дома. Для неё это просто ненормально. В итоге она ответила: «Я вынуждена заниматься, потому что чувствую, что толстею. Так много ем, что мне просто необходимо двигаться». Думаю, остальные ребята из итальянской команды спокойно сидят дома и занимаются всякими бытовыми вещами: наводят порядок, убирают зимние вещи, достают летние, смотрят фильмы. Каждый коротает время как может», — приводит слова Хофера сайт «Матч ТВ».