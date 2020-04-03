Фуркад рассказал, как относится к Логинову, которого отстраняли за допинг

Знаменитый французский биатлонист Мартен Фуркад рассказал об отношении к россиянину Александру Логинову, который в предыдущие годы отбыл дисквалификацию за применение допинга.

«Я сказал ему, что хотел бы видеть с его стороны. На протяжении всей карьеры я борюсь с допингом, но когда люди это не уважают, не понимая, за что я сражаюсь, то это достаточно больно. Правила есть правила, когда ты отбыл наказание, то можешь вернуться. Но моё понимание допинга не в том, чтобы не попадаться на нём, моя философия — нельзя употреблять допинг. Из-за этого мне порой сложно.

Мне говорят, что, мол, раньше у него были проблемы, а сейчас он чист и я могу что-то кричать, когда он снова попадётся. Так вот: люди не понимают разницу между «не попадаться» и «не употреблять».

Очень хочу верить в то, что он на самом деле хороший парень, и я пожелал ему в будущем принимать только правильные решения, продолжать выступать, вкладывая в гонки всю свою душу и страсть», — цитирует Фуркада «Матч ТВ».

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