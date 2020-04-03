«Вдарим по классике!» Губерниев спел песню «Сектора Газа»

Известный российский комментатор Дмитрий Губерниев показал, чем занимается на карантине, введение которого было обусловлено угрозой распространения коронавирусной инфекции. Губерниев выложил в своём «инстаграме» видео, в котором можно посмотреть, как он спел песню группы «Сектор Газа».
«Для поднятия боевого духа! «Сектор Газа», Юрий Хой-Клинских, Ява! Перехожу на классику! Всем терпения и здоровья! Берегите себя! Как вам песня и исполнение? Всем панк-рок!» — подписал он видео.
Если у вас не отображается видео, его можно посмотреть на «Чемпионате».
Напомним, из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции с 30 марта в Москве введён домашний режим самоизоляции для всех горожан. Также по этой причине во всём мире массово переносят и отменяют спортивные мероприятия.
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