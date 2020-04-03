«Жесть, словно Третья мировая». Биатлонист Хофер — о коронавирусе в Италии

Итальянский биатлонист Лукас Хофер прокомментировал ситуацию с распространением коронавирусной инфекции в стране. Италия сильнее других стран в Европе пострадала от коронавируса. По последним данным, в стране зафиксировано более 115 тыс. случаев заражения, более 13 тыс. человек погибло.

«Я верю, что все эти цифры растут. И в Италии, и в мире. Да даже сейчас у нас заражённых людей больше, чем в Китае.

Но в то же время я верю, что ситуация в нашем регионе — в Южном Тироле — не такая плохая, как в Ломбардии. Вот там всё очень плохо, много людей умерло. Оттуда просто никто не может уехать даже к себе домой. Если только под специальным военным конвоем. Это реально какая-то жесть. Словно Третья мировая война. Все госпитали переполнены больными, там просто нет мест», — цитирует Хофера «Матч ТВ».

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