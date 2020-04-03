«Жесть, словно Третья мировая». Биатлонист Хофер — о коронавирусе в Италии

Итальянский биатлонист Лукас Хофер прокомментировал ситуацию с распространением коронавирусной инфекции в стране. Италия сильнее других стран в Европе пострадала от коронавируса. По последним данным, в стране зафиксировано более 115 тыс. случаев заражения, более 13 тыс. человек погибло.
«Я верю, что все эти цифры растут. И в Италии, и в мире. Да даже сейчас у нас заражённых людей больше, чем в Китае.
Но в то же время я верю, что ситуация в нашем регионе — в Южном Тироле — не такая плохая, как в Ломбардии. Вот там всё очень плохо, много людей умерло. Оттуда просто никто не может уехать даже к себе домой. Если только под специальным военным конвоем. Это реально какая-то жесть. Словно Третья мировая война. Все госпитали переполнены больными, там просто нет мест», — цитирует Хофера «Матч ТВ».
Также посмотрите видео, как пилоты с неба призвали россиян оставаться дома.
- 3 апреля 2020
-
13:52
-
11:00
-
10:48
-
09:57
-
09:47
-
03:34
-
01:01
- 2 апреля 2020
-
19:19
-
14:38
-
14:09
-
10:31
-
09:55
-
09:32
-
09:09
- 1 апреля 2020
-
23:57
-
17:26
-
12:04
-
11:31
-
11:17
-
10:14
-
10:06
-
09:47
-
09:32
-
09:16
-
09:06
- 31 марта 2020
-
20:29
-
20:17
-
17:45
-
17:16
-
16:59
-
14:12
-
13:48
-
13:33
-
12:32
-
11:47