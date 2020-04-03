СБР выступил с заявлением по поводу коронавируса

Союз биатлонистов России опубликовал заявление на тему работы в условиях риска распространения коронавирусной инфекции. Напомним, ранее президент СБР Владимир Драчёв сообщил, что Анастасия Халиуллина заразилась коронавирусом, однако спортсменка не подтвердила эту информацию.

«Дорогие друзья и коллеги! В связи со сложной обстановкой, связанной с эпидемиологической опасностью и вирусом, обнаруженным в национальной сборной команде по биатлону, просим с большой ответственностью отнестись к тренировочной работе и режиму самоизоляции спортсменов и тренеров на местах.

Президентам региональных федераций, главным и личным тренерам взять под особый контроль режим самоизоляции и подготовку спортсменов всех уровней: составить планы индивидуальной работы в местах проживания, планы ОФП, работы с системами «скат» и велотренажёрами, а также другой работы в соответствии с рекомендациями врачей. С наилучшими пожеланиями здоровья, успехов и уважением!» — сказано в сообщении пресс-службы СБР.

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