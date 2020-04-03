СБР выступил с заявлением по поводу коронавируса

Союз биатлонистов России опубликовал заявление на тему работы в условиях риска распространения коронавирусной инфекции. Напомним, ранее президент СБР Владимир Драчёв сообщил, что Анастасия Халиуллина заразилась коронавирусом, однако спортсменка не подтвердила эту информацию.
«Дорогие друзья и коллеги! В связи со сложной обстановкой, связанной с эпидемиологической опасностью и вирусом, обнаруженным в национальной сборной команде по биатлону, просим с большой ответственностью отнестись к тренировочной работе и режиму самоизоляции спортсменов и тренеров на местах.
Президентам региональных федераций, главным и личным тренерам взять под особый контроль режим самоизоляции и подготовку спортсменов всех уровней: составить планы индивидуальной работы в местах проживания, планы ОФП, работы с системами «скат» и велотренажёрами, а также другой работы в соответствии с рекомендациями врачей. С наилучшими пожеланиями здоровья, успехов и уважением!» — сказано в сообщении пресс-службы СБР.
Также посмотрите видео, как пилоты с неба призвали россиян оставаться дома.
- 3 апреля 2020
-
14:13
-
13:52
-
11:00
-
10:48
-
09:57
-
09:47
-
03:34
-
01:01
- 2 апреля 2020
-
19:19
-
14:38
-
14:09
-
10:31
-
09:55
-
09:32
-
09:09
- 1 апреля 2020
-
23:57
-
17:26
-
12:04
-
11:31
-
11:17
-
10:14
-
10:06
-
09:47
-
09:32
-
09:16
-
09:06
- 31 марта 2020
-
20:29
-
20:17
-
17:45
-
17:16
-
16:59
-
14:12
-
13:48
-
13:33
-
12:32