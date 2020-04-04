Губерниев: Логинов — тот, в ком я уверен на 100 процентов

Известный комментатор Дмитрий Губерниев выразил уверенность, что российский биатлонист Александр Логинов не завершит карьеру по окончании сезона. Ранее Логинов не исключил, что закончит выступление из-за нападок в его адрес. Россиянина неоднократно критиковали за допинговое прошлое, а во время чемпионата мира в Антхольце в его гостиничный номер ворвалась с обыском полиция.

«В последнем интервью, когда мы рисковали, поехали в Финляндию, на тот момент было всё в порядке, и Логинов мне лично в интервью сказал, что будет продолжать соревноваться. Он сейчас находится дома. И, поверьте, вот в ком я уверен на 100 процентов, даже, мне кажется, находясь в стеснённых жилищных условиях (надеюсь, это не так у Александра), он выполняет весь необходимый комплекс восстановительных работ и всех необходимых, чтобы вступить в новый сезон нормально. Саша — профессионал», — сказал Губерниев в эфире «Эха Москвы».