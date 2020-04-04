Губерниев: хочу создать партию подкаблучников России. Все мы — каблуки

Российский комментатор Дмитрий Губерниев поделился мнением о собственной работе. Губерниев признался, что ему нравится гендерный состав телеаудитории биатлонных трансляций.

«Я вообще хочу партию создать подкаблучников России, стать её сопредседателем вместе с Басковым, Киркоровым и Тарзаном, например. Потому что, когда телевизор смотрят женщины, подходят каблуки-мужчины — а все мы каблуки, что бы там ни говорили, — подходят женщины, подходят родители, потому что именно прекрасная женщина — она является фундаментом всего, в том числе и телесмотрения.

Я горжусь тем, что львиная доля моих подписчиц в «Инстаграме» — женщины. Биатлонная аудитория универсальна, единственная на телеканале «Матч ТВ», которая выигрывает у футбола. Вы можете себе представить? «Спартак» — ЦСКА, «Спартак» — «Локомотив», матчи «Зенита» — биатлон побеждает! И это прекрасно», — сказал Губерниев в эфире «Эха Москвы».