Губерниев: хочу создать партию подкаблучников России. Все мы — каблуки

Российский комментатор Дмитрий Губерниев поделился мнением о собственной работе. Губерниев признался, что ему нравится гендерный состав телеаудитории биатлонных трансляций.
«Я вообще хочу партию создать подкаблучников России, стать её сопредседателем вместе с Басковым, Киркоровым и Тарзаном, например. Потому что, когда телевизор смотрят женщины, подходят каблуки-мужчины — а все мы каблуки, что бы там ни говорили, — подходят женщины, подходят родители, потому что именно прекрасная женщина — она является фундаментом всего, в том числе и телесмотрения.
Я горжусь тем, что львиная доля моих подписчиц в «Инстаграме» — женщины. Биатлонная аудитория универсальна, единственная на телеканале «Матч ТВ», которая выигрывает у футбола. Вы можете себе представить? «Спартак» — ЦСКА, «Спартак» — «Локомотив», матчи «Зенита» — биатлон побеждает! И это прекрасно», — сказал Губерниев в эфире «Эха Москвы».
- 4 апреля 2020
-
12:29
-
11:31
-
10:03
-
09:21
- 3 апреля 2020
-
14:13
-
13:52
-
11:00
-
10:48
-
09:57
-
09:47
-
03:34
-
01:01
- 2 апреля 2020
-
19:19
-
14:38
-
14:09
-
10:31
-
09:55
-
09:32
-
09:09
- 1 апреля 2020
-
23:57
-
17:26
-
12:04
-
11:31
-
11:17
-
10:14
-
10:06
-
09:47
-
09:32
-
09:16
-
09:06
- 31 марта 2020
-
20:29
-
20:17
-
17:45
-
17:16
-
16:59