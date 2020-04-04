Й. Бё: у нас в городе гробовая тишина, как в ужастике

Норвежский биатлонист Йоханнес Бё рассказал, как проводит время на самоизоляции. Также он поделился мыслями о подготовке к следующему сезону. По мнению спортсмена, ставшего победителем общего зачёта Кубка мира, пандемия коронавируса заставит норвежцев отказаться от проведения сборов в других странах.

«Как просыпаюсь, так сразу иду гулять с сыном Густавом. Когда возвращаемся, тогда готовим еду. Мне главное понимать, что ему всё нравится. В общем, всё идёт по кругу. Тренируюсь примерно через день. Вчера вот тренировался, сегодня пропускаю. Надеюсь, завтра получится побегать или на велосипеде покататься. А какие ещё варианты? Снега почти не осталось, а в горы подниматься запрещено, поэтому лыжи отменяются.

В Норвегии всё не так строго, но все сидят дома и работают удалённо. Если хочешь с кем-то встретиться, то это не проблема. Главное — держать дистанцию 1-2 метра. В городе гробовая тишина, как в ужастике. Посмотришь за окно, а там вообще никого, пустота. Предполагаю, что в России у вас то же самое.

Будем что-то придумывать. Сейчас в любом случае отдых по плану. Думаю, что все сборы, если они будут, проведём в Норвегии. Лететь куда-то в Европу сейчас — явно не лучшая идея. Будем тренироваться в Осло или Лиллехаммере.

Да, в доме есть большой фитнес-зал, но он находится в горах, а туда ездить нельзя сейчас. В тех местах очень мало больниц, а те, что есть, очень маленькие. Если в таком посёлке случится эпидемия, то они не смогут помочь всем, поэтому все сидят в крупных городах, — заявил Бё в программе «Все на Матч!»