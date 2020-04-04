Драчёв сообщил, что у Халиуллиной подтвердили коронавирус

Президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв рассказал, что у чемпионки мира среди юниоров Анастасии Халиуллиной подтвердили заражение коронавирусом.

Российская биатлонистка была госпитализирована 27 марта с подозрением на коронавирус. Первый тест дал сомнительный результат. Но уже 30 марта появилась информация, согласно которой спортсменка действительно заразилась коронавирусом.

«Первый и второй тесты были подтверждающими, есть подтверждающая бумага из Роспотребнадзора об этом. Потом, после того как выздоровел и чувствуешь себя хорошо, тесты идут на третий день, на 10-й. Ничего страшного, что она переболела, нет, это как с гриппом. Ждём её выздоровления, после этого она будет потихонечку начинать тренировочный процесс, но пока она остаётся в стационаре.

Она и 27 марта чувствовала себя хорошо, болезнь уже прошла. Она начала болеть дня за два-три-четыре до этого. У мамы никаких показателей нет, пока всё хорошо, но они обязаны в любом случае провести две недели на карантине в больнице», — приводит слова Драчёва ТАСС.