Ярошенко: если тренеры продолжат идти на поводу у спортсменов, результаты не изменятся

Двукратный чемпион мира по биатлону Дмитрий Ярошенко оценил работу тренерского штаба сборной России в сезоне-2019/2020.



«Не хочу никого критиковать, но искренне не понимаю, что происходит. В стране есть грамотные тренеры. Тот же Михаил Шашилов, Валерий Польховский, Виктор Юрлов — отец Екатерины Юрловой. Последнему бы я смело доверил юниорскую команду.



Норицын пишет, что вероятная причина слабой стрельбы команды — увеличение стрелковой тренировки на 35%. Очень интересная точка зрения. Давайте вообще не тренироваться, и, может быть, тогда результат придёт.



Шучу, конечно. Поймите, если спортсмен на тренировках не справляется с нагрузками, он никогда не будет достойно выступать на Кубке мира. Не будет попадать в призы. Давайте называть вещи своими именами. Всем болельщикам надо понять этот факт. Если мы продолжим беречь спортсменов, как бы крамольно это ни звучало, ничего не изменится.



Знаете, как пахали те же Дарья Домрачева и Анастасия Кузьмина? Да, возможно, у них было небольшое преимущество, они попадали в свои сборные без отбора, но их тренировочный график был таким насыщенным, что его могли не выдержать и многие мужчины-биатлонисты.



Знаю, что Светлана Слепцова подтягивалась 20 раз, пусть и с рывками. А кто сейчас в сборной у девушек может подтянуться 10 раз? Скорее всего, никто. А профессиональный спорт — это жестокая вещь. И если физически не тянешь, надо выступать на Кубке IBU и никого не обманывать. В первую очередь не обманывать ожиданий болельщиков.



Как исправить ситуацию? Если тренеры продолжат идти на поводу у спортсменов, результаты не изменятся. Если кто-то не справляется с нагрузками, найдите тех, кто справляется. Их не надо десять, всего пять. На чемпионате России бегает по 50–60 девушек. Отберите из них пять-семь и сделайте на них полноценную ставку.



Слышим, что одна из спортсменок не захотела делать тренаж на ЧМ-2020, хотя тренер Гурьев об этом попросил. Если честно, в мои годы такого нельзя было представить. Пусть посмотрят, как тренируются синхронистки, — по восемь часов в воде. Кто не выдерживает таких нагрузок, просто покидает команду и находится замена.



В итоге у нашей сборной только золотые медали, а спортсменки даже не волнуются во время Олимпийских игр. Они, как роботы, выходят и делают свою работу. У нас же над спортсменками трясутся, боятся дать лишнее упражнение», — цитируют Ярошенко «Известия».