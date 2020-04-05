Драчёв заявил, что Халиуллина переболела коронавирусом

Глава Союза биатлонистов России Владимир Драчёв рассказал о самочувствии Анастасии Халиуллиной, у которой ранее был диагностирован коронавирус.



«Состояние уже хорошее, оно давно таким было. С 28 марта она была в стационаре. К тому моменту у неё не было температуры. Она уже переболела. Теперь ей нужно пройти поствыздоровительный процесс, который занимает не менее двух недель. Нужно показать три отрицательных теста», — цитирует Драчёва «Р-Спорт».



Российская биатлонистка была госпитализирована 27 марта с подозрением на коронавирус. Первый тест дал сомнительный результат, но уже 30 марта появилась информация, согласно которой спортсменка действительно заразилась коронавирусом.

Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Ухане (Китай). В мире зафиксировано более 1 миллиона случаев заражения. Зарегистрировано более 55 тыс. смертей. При этом из числа заразившихся излечилось более 210 тыс. человек.