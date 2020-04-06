Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Биатлон / Новости /

Шестикратная чемпионка мира по биатлону Сулемдаль завершила карьеру в 30 лет

Шестикратная чемпионка мира по биатлону Сулемдаль завершила карьеру в 30 лет
Биатлон 0

Шестикратная чемпионка мира по биатлону в эстафетах норвежская спортсменка Сюннёве Сулемдаль завершила карьеру в возрасте 30 лет. Биатлонистка четырежды побеждала на чемпионатах мира в эстафете 4х6 км и дважды в смешанной эстафете.

Сулемдаль рассказала, что планирует выучиться в университете на инженера.

«Я долго думала об этом. Очень довольна тем, чего смогла достичь. Сейчас я рада, что решила завершить карьеру. С нетерпением жду учёбы. Это было моей мечтой», — приводятся слова спортсменки на сайте норвежского телеканала TV2.

Помимо шести золотых медалей на ЧМ на счету Сулемдаль бронзовая медаль ЧМ в эстафете 4х6 км (Рупольдинг-2012).

Также посмотрите видео, как норвежские биатлонисты сняли штаны перед россиянками.

Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Биатлон
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020