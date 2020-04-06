Шестикратная чемпионка мира по биатлону Сулемдаль завершила карьеру в 30 лет
Шестикратная чемпионка мира по биатлону в эстафетах норвежская спортсменка Сюннёве Сулемдаль завершила карьеру в возрасте 30 лет. Биатлонистка четырежды побеждала на чемпионатах мира в эстафете 4х6 км и дважды в смешанной эстафете.
Сулемдаль рассказала, что планирует выучиться в университете на инженера.
«Я долго думала об этом. Очень довольна тем, чего смогла достичь. Сейчас я рада, что решила завершить карьеру. С нетерпением жду учёбы. Это было моей мечтой», — приводятся слова спортсменки на сайте норвежского телеканала TV2.
Помимо шести золотых медалей на ЧМ на счету Сулемдаль бронзовая медаль ЧМ в эстафете 4х6 км (Рупольдинг-2012).
Также посмотрите видео, как норвежские биатлонисты сняли штаны перед россиянками.
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