Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Биатлон / Новости /

Херрман предрекла Нильссон трудности после перехода в биатлон

Херрман предрекла Нильссон трудности после перехода в биатлон
Биатлон 0

Немецкая биатлонистка Денизе Херрман прокомментировала переход шведской лыжницы Стины Нильссон в биатлон, о котором та объявила в марте. Напомним, немка ранее выступала в лыжных гонках. На зимних Олимпийских играх в Сочи в 2014 году она завоевала бронзовую медаль в эстафете.

Херрман спросили, можно ли ожидать, что Нильссон придётся непросто.

«Да. Надо будет бороться каждый день. Заранее не знаешь, получится ли, но надо верить в себя.

Ей надо ставить перед собой реалистичные задачи и не рассчитывать, что ей удастся выиграть хотя бы одну гонку в первом же сезоне. Она должна понимать, что поначалу всё пойдёт не так здорово, как она рассчитывает», — приводит слова Херрман Expressen.

Также посмотрите видео, как норвежские биатлонисты сняли штаны перед россиянками.

Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Биатлон
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020