Херрман предрекла Нильссон трудности после перехода в биатлон

Немецкая биатлонистка Денизе Херрман прокомментировала переход шведской лыжницы Стины Нильссон в биатлон, о котором та объявила в марте. Напомним, немка ранее выступала в лыжных гонках. На зимних Олимпийских играх в Сочи в 2014 году она завоевала бронзовую медаль в эстафете.

Херрман спросили, можно ли ожидать, что Нильссон придётся непросто.

«Да. Надо будет бороться каждый день. Заранее не знаешь, получится ли, но надо верить в себя.

Ей надо ставить перед собой реалистичные задачи и не рассчитывать, что ей удастся выиграть хотя бы одну гонку в первом же сезоне. Она должна понимать, что поначалу всё пойдёт не так здорово, как она рассчитывает», — приводит слова Херрман Expressen.

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