Подчуфарова иронично ответила на вопросы болельщиков в «Инстаграме»

Биатлонистка Ольга Подчуфарова, которая в сезоне-2019/2020 дебютировала в составе сборной Словении, пообщалась с болельщиками в «сториз» своего «инстаграма», ответив на их вопросы. Один из болельщиков спросил спортсменку, когда она приедет выступать на Кубок мира.
«Не раньше, чем все остальные спортсмены мира переживут этот вселенский отстой», — ответила Подчуфарова.
Другой спросил, можно ли сказать, что усы тренера Александра Касперовича — усы надежды, имея в виду мем 2018 года, связанный с главным тренером сборной России по футболу Станиславом Черчесовым.
«В изоляции мы надеемся на другие усы», — ответила биатлонистка.
«За кого болела? Бё или Фуркад?» — спросил третий болельщик.
«Бё», — ответила Подчуфарова.
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