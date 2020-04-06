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Губерниев и Драчёв отреагировали на видео тренировок Куклиной со штангой

Губерниев и Драчёв отреагировали на видео тренировок Куклиной со штангой
Биатлон 0

Известный комментатор Дмитрий Губерниев и глава Союза биатлонистов России Владимир Драчёв прокомментировали видео, которое появилось в «инстаграме» российской биатлонистки Ларисы Куклиной. Напомним, ранее Куклина показала, как тренируется со штангой в домашних условиях.

«Вот пример самостоятельной работы и ответственного отношения к спортивной карьере! Браво!» — написал в комментариях к посту Драчёв.

«Ух!» — добавил Губерниев.

Если у вас не отображается видео, его можно посмотреть на «Чемпионате».

Лучшим результатом Куклиной на этапах Кубка мира в сезоне-2019/2020 является пятое место в индивидуальной гонке в Эстерсунде.

Из-за угрозы распространения коронавируса сезон в биатлоне завершился досрочно, в настоящее время спортсмены не могут приступить к централизованной подготовке, так как во многих регионах России ввели режим самоизоляции.

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