Губерниев и Драчёв отреагировали на видео тренировок Куклиной со штангой

Известный комментатор Дмитрий Губерниев и глава Союза биатлонистов России Владимир Драчёв прокомментировали видео, которое появилось в «инстаграме» российской биатлонистки Ларисы Куклиной. Напомним, ранее Куклина показала, как тренируется со штангой в домашних условиях.
«Вот пример самостоятельной работы и ответственного отношения к спортивной карьере! Браво!» — написал в комментариях к посту Драчёв.
«Ух!» — добавил Губерниев.
Если у вас не отображается видео, его можно посмотреть на «Чемпионате».
Лучшим результатом Куклиной на этапах Кубка мира в сезоне-2019/2020 является пятое место в индивидуальной гонке в Эстерсунде.
Из-за угрозы распространения коронавируса сезон в биатлоне завершился досрочно, в настоящее время спортсмены не могут приступить к централизованной подготовке, так как во многих регионах России ввели режим самоизоляции.
- 6 апреля 2020
-
14:52
-
14:40
-
13:39
-
13:01
-
12:56
-
11:35
-
09:19
- 5 апреля 2020
-
21:46
-
19:18
-
18:13
-
16:58
-
16:58
-
12:06
-
11:20
-
09:46
-
04:51
- 4 апреля 2020
-
21:45
-
16:04
-
13:31
-
12:29
-
11:31
-
10:03
-
09:21
- 3 апреля 2020
-
14:13
-
13:52
-
11:00
-
10:48
-
09:57
-
09:47
-
03:34
-
01:01
- 2 апреля 2020
-
19:19
-
14:38
-
14:09
-
10:31