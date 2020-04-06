Драчёв рассказал, в каком формате может пройти перенесённый на ноябрь чемпионат России

Президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв рассказал, в каком формате может быть проведён чемпионат России по биатлону, перенесённый с марта на ноябрь из-за пандемии коронавируса.
«Как и говорилось ранее, чемпионат России пройдёт в середине ноября. Сейчас обсуждаем различные варианты. Есть предложение провести не две, а даже три гонки – спринт, пасьют и эстафету, а масс-старты перенести на один из первых этапов Кубка России. На мой взгляд, будет интересно, если «сборники» примут участие в эстафетах, тем более что эстафетные гонки будут и на первом этапе Кубка мира.
Все пять гонок точно не проведём – многовато. Но две, которые станут отборочными, очень хорошо вписываются. Это поможет спортсменам подойти в хорошей спортивной форме к первому этапу Кубка мира. Начать сезон с чемпионата России — интересно, такое новшество даже хорошо», – приводит слова Драчёва ТАСС.
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