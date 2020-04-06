Фийон Майе рассказал о беседе с полицейскими, которые остановили его во время пробежки

Французский биатлонист Кентен Фийон Майе рассказал о мерах безопасности, предпринимаемых у него на родине для предотвращения распространения коронавируса.

«Из дома можно выходить в первую очередь для закупки продуктов. Ну или в аптеку, чтобы приобрести какие-то медицинские препараты. Плюс ко всему я могу бегать на улице. Разрешают бегать один час в день. Перед выходом из дома я заполняю подробную форму, в которую вношу свои данные и указываю цель пребывания на улице.

Меня как-то остановили полицейские, а справки этой с собой у меня не было. На прошлой неделе я бегал каждый день и вышел из дома без неё. Тут же меня остановил полицейский контроль. К счастью, одного из полицейских я знал. Я им всё объяснил, они меня отпустили, но просили больше так не делать», — сказал Майе в эфире «Матч ТВ».