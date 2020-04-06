Хованцев рассказал, когда биатлонисты начнут терять форму в случае дальнейшего простоя

Главный тренер сборной России по биатлону Анатолий Хованцев рассказал о возможном влиянии приостановки тренировок на форму спортсменов. В настоящее время биатлонисты занимаются самостоятельно: любые групповые занятия запрещены из-за пандемии коронавируса.

«Сейчас все «сборники» используют те возможности, которые есть у них дома. Например, у Логинова есть тренажёрный зал, который он оборудовал. На самом деле у нас каждый год в это время наступает период самостоятельной работы. На данный момент вся эта ситуация не сильно отражается на подготовке. Критичным положением можно будет назвать май, если все так же будут сидеть дома из-за вируса. Если до этого времени не будет шанса активно заниматься, использовать лыжероллеры, длительные тренировки, велосипед, то дальше уже начнём терять физическую форму.

Естественно, тренерский штаб даёт некоторые рекомендации по силовой работе. Есть проблема: нет возможности стрелять. Большинство оружий является клубным, оно всё опечатано. Таких, кто имеет персональное оружие, очень мало», — цитирует Хованцева РИА «Новости».