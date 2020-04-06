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Фийон Майе: хочется сказать Фуркаду большое спасибо за мой прогресс

Фийон Майе: хочется сказать Фуркаду большое спасибо за мой прогресс
Биатлон / Кубок мира 0

Французский биатлонист Кентен Фийон Майе прокомментировал решение своего соотечественника Мартена Фуркада завершить карьеру. Фуркад решил завершить карьеру после окончания очередного сезона. При этом сезон был завершён досрочно из-за пандемии коронавируса.

«Конечно, это был эмоциональный момент. Не уверен, что без него французская сборная была бы на том уровне, на котором находится сейчас. Он сделал очень многое для спорта Франции и всего мира. Хочется сказать Мартену большое спасибо за мой прогресс и всей нашей команды», — сказал Фийон Майе в эфире «Матч ТВ».

В заключительном сезоне Фуркад занял второе место в общем зачёте Кубка мира. До этого он выигрывал общий зачёт Кубка мира семь раз подряд.

Фийон Майе: до сих пор сложно представить, что Фуркада больше не будет в нашей команде
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