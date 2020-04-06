Фийон Майе: хочется сказать Фуркаду большое спасибо за мой прогресс

Французский биатлонист Кентен Фийон Майе прокомментировал решение своего соотечественника Мартена Фуркада завершить карьеру. Фуркад решил завершить карьеру после окончания очередного сезона. При этом сезон был завершён досрочно из-за пандемии коронавируса.

«Конечно, это был эмоциональный момент. Не уверен, что без него французская сборная была бы на том уровне, на котором находится сейчас. Он сделал очень многое для спорта Франции и всего мира. Хочется сказать Мартену большое спасибо за мой прогресс и всей нашей команды», — сказал Фийон Майе в эфире «Матч ТВ».

В заключительном сезоне Фуркад занял второе место в общем зачёте Кубка мира. До этого он выигрывал общий зачёт Кубка мира семь раз подряд.