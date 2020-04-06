Аликин: на столах у биатлонистов всегда были чеснок и лук, чтобы убивать вирус

Бывший тренер сборной России по биатлону Владимир Аликин рассказал, какие меры применялись в команде для борьбы с сезонными заболеваниями. 62-летний специалист признался, что придерживается правил самоизоляции из-за пандемии коронавируса.

«Когда был тренером, на сборах говорил поварам, официантам, руководству, чтобы на столах у биатлонистов всегда обязательно были чеснок и лук, чтобы убивать вирус. Конечно, заставить спортсменов никто не мог, но рекомендации давали. Вечером после массажа обязательно пили травяной чай. И сейчас эти средства не дадут пристать заразе.

В Перми сейчас мало народу. Люди выходят на улицу только за продуктами, причём, надевая респираторы, маски, перчатки. У меня четверо внуков, взял к себе одного. Вечером только могу выйти во двор погулять с ним чуть-чуть. Днём гуляем только на балконе. Люди должны быть ответственными и выполнять требования», — цитирует Аликина РИА «Новости».