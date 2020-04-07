Резцова: несправедливо, если Акимовой дадут шанс отобраться в сборную, а Виролайнен — нет

Пропустившие по два сезона из-за декретных отпусков российские биатлонистки Дарья Виролайнен и Татьяна Акимова могут вернуться в национальную команду. Для этого им достаточно удачно выступить в ноябре на чемпионате России, где пройдёт отбор на этапы Кубка мира и Кубка IBU. Об этом рассказала мать Виролайнен — трёхкратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова.

«Даша была готова вернуться в состав сборной и в прошедшем сезоне. Она провела хорошую подготовку на Алтае и на единственном старте — «Ижевской винтовке» — заняла седьмое место в индивидуальной гонке. Лишь немного уступила тем, кто проходил полноценные тренировочные сборы. Поэтому амбиции и желание вернуться в основу у неё есть, отступать смысла нет. Ей вполне по силам не только закрепиться в команде, но и выступить на Олимпийских играх – 2020. Возраст, здоровье и её натура трудоголика вполне позволяют это сделать. Я только за. Поэтому ждём, что она сможет отобраться на Кубок мира в контрольных стартах на чемпионате России – 2020.

Есть разговоры, что Акимова может вернуться в сборную. Но будет обидно и несправедливо, если Татьяне дадут шанс отобраться в команду, а Виролайнен — нет. Думаю, что обе заслужили возможность вновь проявить себя. Всё-таки прошедший сезон показал, что в сборной нет стабильного костяка. Так что девушки благодаря своему опыту вполне могут выйти на первые роли. При этом неясно, кто будет старшим тренером женской команды на следующий год. Если останется Норицын — одно дело, если будет новый наставник, это уже совсем другие расклады», — приводят слова Резцовой «Известия».