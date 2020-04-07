Анатолий Хованцев дал совет, как не заразиться коронавирусом

Главный тренер сборной России по биатлону Анатолий Хованцев рассказал, как, по его мнению, можно снизить риск заражения коронавирусной инфекцией.

«Два дня назад закончился карантин для меня после возвращения из Европы. Нахожусь в удалённом месте. Общаемся только через интернет и телефон. Все сейчас находятся в таком положении, надо просто набраться терпения и выдержать.

Могу сказать, что каждый день хожу в сауну. Говорят, что это помогает. В общественных местах, кроме продуктовых магазинов, не появляюсь», — приводит слова Хованцева «Р-Спорт».

Напомним, из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции с 30 марта в Москве введён домашний режим самоизоляции для всех горожан. Также по этой причине во всём мире массово переносят и отменяют спортивные мероприятия.

Посмотрите видео, как пилоты с неба призвали россиян оставаться дома.