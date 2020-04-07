Дарья Домрачева показала, как поддерживает форму в домашних условиях. Видео

Четырёхкратная олимпийская чемпионка по биатлону белоруска Дарья Домрачева выложила в свой «инстаграм» видео домашней тренировки. Напомним, в настоящее время многие спортсмены вынуждены тренироваться дома ввиду карантина, введение которого было обусловлено угрозой распространения коронавирусной инфекции.

«В эти дни как никогда актуальная тема — поддержание здоровья физического и душевного с помощью занятий спортом в домашних условиях. Конечно, лучше всего пробежаться и позаниматься на свежем воздухе, но не у всех сегодня есть такая возможность.

Разумная и подходящая вашему организму спортивная нагрузка активизирует защитные силы организма, поднимает настроение и настраивает на позитивный лад. Будьте сильны и здоровы!» — подписала Домрачева видео.

Если у вас не отображается видео, его можно посмотреть на «Чемпионате».