Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Биатлон / Новости /

«Решил сыграть настоящего панка!» Губерниев спел песню «Сектора Газа» в необычном образе

«Решил сыграть настоящего панка!» Губерниев спел песню «Сектора Газа» в необычном образе
Биатлон 0

Известный российский комментатор Дмитрий Губерниев показал, как проводит время на карантине, введённом из-за пандемии коронавируса. Ведущий опубликовал на своей странице в «Инстаграме» видео, на котором он исполняет песню группы «Сектор Газа» в необычном образе.

«Панки живы! Ребята, решил сыграть настоящего панка! Нервным и чувствительным просьба не смотреть! Как считаете, получилось? Всем здоровья и жду огня в комментариях!» – написал Губерниев.

Посмотреть видео можно на «Чемпионате».

Напомним, из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции с 30 марта в Москве введён домашний режим самоизоляции для всех горожан. Также по этой причине во всём мире массово переносят и отменяют спортивные мероприятия.

Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Биатлон
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020