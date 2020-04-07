«Решил сыграть настоящего панка!» Губерниев спел песню «Сектора Газа» в необычном образе
Известный российский комментатор Дмитрий Губерниев показал, как проводит время на карантине, введённом из-за пандемии коронавируса. Ведущий опубликовал на своей странице в «Инстаграме» видео, на котором он исполняет песню группы «Сектор Газа» в необычном образе.
«Панки живы! Ребята, решил сыграть настоящего панка! Нервным и чувствительным просьба не смотреть! Как считаете, получилось? Всем здоровья и жду огня в комментариях!» – написал Губерниев.
Посмотреть видео можно на «Чемпионате».
Напомним, из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции с 30 марта в Москве введён домашний режим самоизоляции для всех горожан. Также по этой причине во всём мире массово переносят и отменяют спортивные мероприятия.
Читайте также
- 7 апреля 2020
-
10:35
-
09:56
-
09:38
-
00:50
- 6 апреля 2020
-
22:59
-
22:10
-
20:42
-
19:30
-
19:01
-
18:39
-
17:44
-
14:52
-
14:40
-
13:39
-
13:01
-
12:56
-
11:35
-
09:19
- 5 апреля 2020
-
21:46
-
19:18
-
18:13
-
16:58
-
16:58
-
12:06
-
11:20
-
09:46
-
04:51
- 4 апреля 2020
-
21:45
-
16:04
-
13:31
-
12:29
-
11:31
-
10:03
-
09:21
- 3 апреля 2020
-
14:13
Партнерский контент