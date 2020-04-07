«Решил сыграть настоящего панка!» Губерниев спел песню «Сектора Газа» в необычном образе

Известный российский комментатор Дмитрий Губерниев показал, как проводит время на карантине, введённом из-за пандемии коронавируса. Ведущий опубликовал на своей странице в «Инстаграме» видео, на котором он исполняет песню группы «Сектор Газа» в необычном образе.

«Панки живы! Ребята, решил сыграть настоящего панка! Нервным и чувствительным просьба не смотреть! Как считаете, получилось? Всем здоровья и жду огня в комментариях!» – написал Губерниев.

Посмотреть видео можно на «Чемпионате».

Напомним, из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции с 30 марта в Москве введён домашний режим самоизоляции для всех горожан. Также по этой причине во всём мире массово переносят и отменяют спортивные мероприятия.