Кугаевский: спортсмены умеют тренироваться дома. Мы же не только по лесу бегаем и стреляем

Главный тренер сборной Тюменской области по биатлону Максим Кугаевский считает, что спортсмены могут полноценно тренироваться в домашних условиях во время карантина.

«Каждый спортсмен умеет делать упражнения в помещениях. Они так же занимаются, например, в номерах, когда выезжают на сборы. Мы же не только по лесу бегаем и стреляем, каждый спортсмен и дома совершенствуется. На улице и мороз бывает, но спортсмены же не бросают заниматься биатлоном, продолжают дальше тренироваться. Все спортсмены, которые сейчас хотят найти возможности для занятий, они найдут. Кто не хочет, тот ищет причину этого не делать. Сейчас много зависит от их желания и дисциплины», — приводит слова Кугаевского «Р-Спорт».

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