Стина Нильссон, перешедшая из лыж в биатлон, получила место в основе сборной Швеции

Олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Стина Нильссон, объявившая о переходе в биатлон, получила место в основе биатлонной сборной Швеции.
«Стина получит место в нашей основной национальной команде с особым индивидуальным соглашением. Мы сфокусируемся на её работе на огневом на рубеже. Мы обеспечим ей ту поддержку, в которой она нуждается сейчас и будет нуждаться в дальнейшем», – приводит слова главного тренера шведской сборной Йоханнеса Лукаса Expressen.
26-летняя Нильссон является олимпийской чемпионкой 2018 года в спринте и двукратной чемпионкой мира. Минувший сезон Нильссон завершила досрочно в январе из-за стрессового перелома ребра, что позволило ей попробовать свои силы в стрельбе. В марте спортсменка сообщила, что переходит в биатлон.
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