Тренерский штаб сборной России по биатлону утвердят 10 апреля

Правление Союза биатлонистов (СБР) утвердит тренерский штаб сборной России на следующий сезон 10 апреля, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу организации. Сегодня, 7 апреля, проходило заочное заседание правления СБР. На нём рассматривались рекомендации тренерского совета по формированию тренерского штаба.

«Решено провести дополнительные консультации по вопросу формирования тренерского штаба. Планируется, что 10 апреля правление СБР ещё раз соберётся для принятия окончательного решения. Списки тренеров будут переданы на утверждение Министерству спорта России», — сообщили в пресс-службе СБР.

Ранее глава СБР Владимир Драчёв говорил, что свой пост покинет старший тренер женской сборной Виталий Норицын. Затем Драчёв признал, что решение по Норицыну будет приниматься с учётом мнения тренерского совета.