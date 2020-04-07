Глава СБР сообщил, что должность главного тренера сборной России могут упразднить

Глава Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв рассказал о процессе формирования тренерского штаба сборной. Он сообщил также, что в организации идут разговоры о возможном упразднении должности главного тренера, которую сейчас занимает Анатолий Хованцев.

«На должности старших тренеров претендует небольшое количество специалистов. Сейчас мы хотим понять, все ли из списка кандидатов готовы работать с командой. Предложение же поступило от тренерского совета, но не факт, что те, кто указан в списке, готов работать. Поэтому мы сначала должны обсудить, готовы ли они к работе в сборной.

Рассматривался вопрос необходимости должности главного тренера. Пока голоса распределились 50 на 50. Есть мнение, что она и вовсе не нужна. Мы отправили этот вопрос на доработку, чтобы тренерский совет дал оценку встречным предложениям», — цитирует Драчёва ТАСС.