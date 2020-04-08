Анастасия Халиуллина рассказала, где могла заразиться коронавирусом

Российская биатлонистка Анастасия Халиуллина, заразившаяся коронавирусом, рассказала, где могла подхватить инфекцию. Чемпионка мира среди юниоров полагает, что могла заразиться в аэропорту.
«Как всем известно, мы были на соревнованиях в Австрии, когда всё это только начиналось. Я летела домой через Москву, мне пришлось долгое время находиться в аэропорту. Как мне кажется, там я и подхватила вирус.
Дома спустя несколько дней у меня вечерами начала подниматься температура до 37-37,1 градуса, были слабость и головная боль, позже появился насморк. В целом почти ничем не отличалось от обычной простуды. В моём случае была только одна странность — на пару дней у меня почти полностью пропали обоняние и вкус», — написала Халиуллина в своём «инстаграме».
Также спортсменка пожаловалась на отношение врачей, которые отказывались рассказать ей о результатах тестирования на коронавирус.
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