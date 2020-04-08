Логинов — о карантине: мы профессионалы, даже не думаем об отдыхе

Лидер мужской сборной России по биатлону Александр Логинов рассказал, как проводит время на карантине, введение которого было обусловлено угрозой распространения коронавирусной инфекции.

«В такой сложный период пытаемся извлечь максимум из нахождения рядом с семьёй. Для меня этот период очень важен, потому что провожу время с супругой и дочкой. Конечно, обычно на это очень мало времени, и ситуация сложная в мире, но мы стараемся поддерживать друг друга.

Мы спортсмены, профессионалы и, естественно, ни на секунду даже не думаем, что это время для отдыха. Тренируемся, находим варианты домашних тренировок. Может быть сложно, но эти ситуации закаляют. Не обязательно заниматься 24 часа в сутки, но все могут найти пару десятков минут, чтобы поддержать себя в форме», — рассказал Логинов в прямом эфире в «инстаграме» известного комментатора Дмитрия Губерниева.

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