Александру Логинову не вернули личные вещи, которые конфисковали на ЧМ

Лидер мужской сборной России по биатлону Александр Логинов рассказал, что итальянская полиция не вернула ему личные вещи, конфискованные в ходе чемпионата мира 2020 года в Антхольце. Напомним, у Логинова, которого заподозрили в употреблении допинга, изъяли ноутбук и телефон.
«Все гаджеты остались пока в Италии. Понимаю, что в стране очень сложная ситуация (из-за коронавируса. — Прим. «Чемпионата»). Надеюсь, что у них всё наладится.
Прекрасно осознаю, что очень сложная ситуация. Просто надо подождать. Здоровье превыше всего. Поэтому надо оставить эту главу, а потом будем смотреть дальше», — рассказал Логинов в прямом эфире в «инстаграме» известного комментатора Дмитрия Губерниева.
Также посмотрите видео, как норвежские биатлонисты сняли штаны перед российскими спортсменками.
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