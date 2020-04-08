Александру Логинову не вернули личные вещи, которые конфисковали на ЧМ

Лидер мужской сборной России по биатлону Александр Логинов рассказал, что итальянская полиция не вернула ему личные вещи, конфискованные в ходе чемпионата мира 2020 года в Антхольце. Напомним, у Логинова, которого заподозрили в употреблении допинга, изъяли ноутбук и телефон.

«Все гаджеты остались пока в Италии. Понимаю, что в стране очень сложная ситуация (из-за коронавируса. — Прим. «Чемпионата»). Надеюсь, что у них всё наладится.

Прекрасно осознаю, что очень сложная ситуация. Просто надо подождать. Здоровье превыше всего. Поэтому надо оставить эту главу, а потом будем смотреть дальше», — рассказал Логинов в прямом эфире в «инстаграме» известного комментатора Дмитрия Губерниева.

Также посмотрите видео, как норвежские биатлонисты сняли штаны перед российскими спортсменками.