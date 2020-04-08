Хованцев отреагировал на возможное упразднение должности главного тренера сборной России

Главный тренер сборной России по биатлону Анатолий Хованцев прокомментировал возможное упразднение его должности в национальной команде. По словам специалиста, с ним никто не обсуждал этот вопрос.
«Всё вполне возможно. Со мной никто не разговаривал. Пока никаких предложений не было. Я вычитал в интернете, что всё находится на стадии обсуждения», — приводит слова Хованцева «Спорт день за днём».
Хованцев признался, что у него были разногласия со старшим тренером сборной Сергеем Белозёровым.
«В середине сезона меня, мягко говоря, назначили главным тренером, а старшим стал Сергей Белозёров. У нас были некоторые разногласия в понимании подхода к тренировкам. Была ситуация, когда мы голосовали за Халили в эстафете на ЧМ-2020. Но всё это рабочие моменты», — добавил он.
Также посмотрите видео, как норвежские биатлонисты сняли штаны перед российскими спортсменками.
- 8 апреля 2020
-
15:50
-
15:18
-
13:37
-
13:23
-
13:20
-
11:07
- 7 апреля 2020
-
23:19
-
17:53
-
16:44
-
14:50
-
13:21
-
11:58
-
10:35
-
09:56
-
09:38
-
00:50
- 6 апреля 2020
-
22:59
-
22:10
-
20:42
-
19:30
-
19:01
-
18:39
-
17:44
-
14:52
-
14:40
-
13:39
-
13:01
-
12:56
-
11:35
-
09:19
- 5 апреля 2020
-
21:46
-
19:18
-
18:13
-
16:58
-
16:58