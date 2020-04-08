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Хованцев отреагировал на возможное упразднение должности главного тренера сборной России

Хованцев отреагировал на возможное упразднение должности главного тренера сборной России
Биатлон 0

Главный тренер сборной России по биатлону Анатолий Хованцев прокомментировал возможное упразднение его должности в национальной команде. По словам специалиста, с ним никто не обсуждал этот вопрос.

«Всё вполне возможно. Со мной никто не разговаривал. Пока никаких предложений не было. Я вычитал в интернете, что всё находится на стадии обсуждения», — приводит слова Хованцева «Спорт день за днём».

Хованцев признался, что у него были разногласия со старшим тренером сборной Сергеем Белозёровым.

«В середине сезона меня, мягко говоря, назначили главным тренером, а старшим стал Сергей Белозёров. У нас были некоторые разногласия в понимании подхода к тренировкам. Была ситуация, когда мы голосовали за Халили в эстафете на ЧМ-2020. Но всё это рабочие моменты», — добавил он.

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