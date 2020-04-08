«Мы развлекались как могли». Подчуфарова вспомнила, как застряла в пробке

Биатлонистка Ольга Подчуфарова, которая в сезоне-2019/2020 дебютировала в составе сборной Словении, рассказала, как проводит время на карантине, введение которого было обусловлено угрозой распространения коронавирусной инфекции.

«Стэйхоум #9. По пути из магазина решила зайти на парковку, посидеть в машине с закрытыми глазами, вспомнить будни в пробке, так сказать. Мы развлекались как могли», — написала биатлонистка в своём «инстаграме».

Напомним, из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции с 30 марта в Москве введён домашний режим самоизоляции для всех горожан. Также по этой причине во всём мире массово переносят и отменяют спортивные мероприятия. Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в китайском городе Ухане. По последним данным, от коронавируса скончалось более 82 тыс. человек. При этом из числа заразившихся излечилось более 302 тыс.

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