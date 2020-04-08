Главный тренер сборной России объяснил, почему Шипулина не пустили на Олимпиаду
Главный тренер сборной России по биатлону Анатолий Хованцев поделился мнением о ситуации с отстранением российских биатлонистов от Олимпийских играх 2018 года в Пхёнчхане (Южная Корея). К участию в соревнованиях не допустили лидера российской сборной Антона Шипулина.
«Думаю, что там больше всего сыграло недоказанное обвинение со стороны Григория Родченкова. Никто так и не объяснил, почему, например, Катя Юрлова не была допущена до Олимпиады. Тот же Шипулин…
Их просто не допустили без всяких объяснений. Никаких обвинений не было. Катя бегает до сих пор, и ей ничего не предъявили. Шипулин закончил карьеру, но он тоже мог бы все еще бегать», — приводит слова главного тренера сборной России «Спорт день за днём».
Фуркад — о возвращении в Россию: Шипулин вроде бы что-то для детей организовывает
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