Главный тренер сборной России объяснил, почему Шипулина не пустили на Олимпиаду

Главный тренер сборной России по биатлону Анатолий Хованцев поделился мнением о ситуации с отстранением российских биатлонистов от Олимпийских играх 2018 года в Пхёнчхане (Южная Корея). К участию в соревнованиях не допустили лидера российской сборной Антона Шипулина.

«Думаю, что там больше всего сыграло недоказанное обвинение со стороны Григория Родченкова. Никто так и не объяснил, почему, например, Катя Юрлова не была допущена до Олимпиады. Тот же Шипулин…

Их просто не допустили без всяких объяснений. Никаких обвинений не было. Катя бегает до сих пор, и ей ничего не предъявили. Шипулин закончил карьеру, но он тоже мог бы все еще бегать», — приводит слова главного тренера сборной России «Спорт день за днём».