Биатлонистка Куклина показала домашнюю тренировку

Биатлонистка сборной России Лариса Куклина выложила видео домашней тренировки: спортсменка выполняет различные упражнения, сопровождая их комментариями.
Видео доступно в «инстаграме» Куклиной.
Лучшим результатом Куклиной на этапах Кубка мира сезона-2019/2020 является пятое место в индивидуальной гонке в Эстерсунде (Швеция).
Из-за угрозы распространения коронавируса сезон в биатлоне завершился досрочно, а в настоящее время спортсмены не могут приступить к централизованной подготовке из-за того, что в большинстве регионов России введён режим самоизоляции.
Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Ухане (КНР). В мире зафиксировано более 1,4 миллиона случаев заражения. Зарегистрировано более 83 тысяч смертей. Излечилось более 305 тысяч человек.
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