СБР приостановил полномочия Сергея Голикова на посту исполнительного директора

Союз биатлонистов России опубликовал пресс-релиз по итогам видеоконференции, которая состоялась позавчера, 7 апреля.

В сообщении пресс-службы СБР, в частности, сказано, что полномочия Сергея Голикова на посту исполнительного директора приостановлены. Временно исполняющим обязанности на эту должность назначен Виктор Майгуров.

«Приостановить полномочия С.В. Голикова в должности исполнительного директора СБР и полномочия О.Г. Рогач в должности финансового директора СБР с 08.04.2020 на срок проведения ревизии деятельности СБР.

Назначить В.В. Майгурова временно исполняющим обязанности исполнительного директора СБР и С.П. Голубеву временно исполняющей обязанности финансового директора СБР с 08.04.2020.

Ревизионной комиссии СБР в срок до 30 апреля 2020 года провести финансовый аудит деятельности организации в период с 20 мая 2018 года по настоящее время. В том числе проверить информацию о правомерности выплаты заработной платы А. Медведеву, а также проверить информацию по взаиморасчётам с контрагентами при организации и проведению тренировочных сборов и участия команд в соревнованиях, в том числе по взаиморасчётам с ЦСП и Минспортом РФ.

Пригласить авторов открытого обращения (письмо в СМИ) к президенту и правлению СБР на специально созванное заседание правления СБР (после прекращения ограничений, связанных с пандемией и полным восстановлением рабочего режима) для конструктивного обсуждения изложенных позиций», — говорится в сообщении пресс-службы организации.