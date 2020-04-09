Владимир Драчёв допустил появление лыжников в сборной России по биатлону

Союз биатлонистов России (СБР) рассматривает вариант усиления сборной страны лыжниками, которые заходят попробовать свои силы в новом для себя виде спорта. Об этом рассказал глава СБР Владимир Драчёв.
«Тренеры также предлагают брать для подготовки лыжников. На эту тему надо пообщаться с лыжной федерацией. Есть много интересных предложений, которые мы рассматриваем для улучшения результата», — приводит слова Драчёва ТАСС.
Напомним, ранее глава Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе заявляла, что не станет рекомендовать лыжникам переходить в биатлон. Также стало известно, что в биатлон перешла олимпийская чемпионка по лыжным гонкам шведка Стина Нильссон.
Также посмотрите видео, как норвежские биатлонисты сняли штаны перед российскими спортсменками.
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