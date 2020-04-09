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Голиков — о своём отстранении: я в этой банде работать не желаю

Голиков — о своём отстранении: я в этой банде работать не желаю
Биатлон 0

Бывший исполнительный директор Союза биатлонистов России (СБР) Сергей Голиков отреагировал на решение организации отстранить его от занимаемого поста.

«Чтобы временно отстранить, нужны некие основания, а их на данный момент нет. Знаете, как загадочно получается, в теории могли бы быть любые основания, предусмотренные рамками закона. Если человеку присылают бумагу, что он временно отстранён, у него будут вопросы, верно? Я в этой банде работать не желаю. Имею ввиду правление, конкретно их. Не говорю про всех сотрудников СБР, тренеров и других», — цитирует Голикова «Р-Спорт».

Напомним, решение об отстранении Голикова было принято по итогам видеоконференции правления СБР, которая прошла 7 апреля. На должность Сергея был назначен Виктор Майгуров.

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