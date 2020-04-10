«Чувствую себя кротом». Подчуфарова — о жизни на карантине

Биатлонистка Ольга Подчуфарова, которая в сезоне-2019/2020 дебютировала в составе сборной Словении, рассказала об ощущениях от жизни на карантине, введение которого было обусловлено угрозой распространения коронавирусной инфекции.

«Стэйхоум #11. Вылезла-таки из сумрака под солнце. Чувствую себя кротом. Стэйхоум, пупсики», — написала спортсменка в своём «инстаграме».

Напомним, из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции с 30 марта в Москве введён домашний режим самоизоляции для всех горожан. Также по этой причине во всём мире массово переносят и отменяют спортивные мероприятия. Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в китайском городе Ухане. По последним данным, от коронавируса скончалось более 95 тыс. человек. При этом из числа заразившихся излечилось более 356 тыс.