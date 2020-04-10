Касперович — о возможной смене тренеров в сборной: я против, что постоянно меняется штаб

Александр Касперович, личный тренер чемпиона мира по биатлону Александра Логинова, прокомментировал возможную смену тренеров в сборной России по биатлону. В настоящее время главным тренером сборной России является Анатолий Хованцев, мужскую команду возглавляет Сергей Белозёров, женскую — Виталий Норицын.

«Основные проблемы — это выстраивание логистики, направлений, индивидуального подхода. Кто будет главным, кто будет старшим… Слишком много вопросов. Конечно, я против того, что постоянно меняется штаб. Два года отработали — поменяли, нереально какие-то вещи сделать. Здесь нужно дать тренерам возможности для работы.

В этой ситуации нужно тренироваться, пусть даже дистанционно. Готовиться, конкретно вот Логинову. Он продолжает тренироваться, всё нормально. Саша не то чтобы приспособится к новым тренерам, ему нужно создать условия. Он найдёт понимание с любым человеком, он может внятно объяснить по той работе, которую нужно делать. Здесь больших проблем я не вижу», — цитирует Касперовича «Р-Спорт».