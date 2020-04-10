Польховского рекомендовали на должность главного тренера сборной России по биатлону

Союз биатлонистов России выпустил пресс-релиз, в котором сообщил, что кандидатуру вице-президента СБР Валерия Польховского, который должен стать главным тренером сборной России по биатлону, направили на согласование в Минспорт РФ.

«Сегодня, 10 апреля 2020 года, состоялось очередное заседание правления СБР.

1. Решено направить на согласование в Минспорт РФ кандидатуру В.Н. Польховского на должность главного тренера сборных команд России по биатлону в сезоне 2020-2021 гг.

2. В связи с необходимостью дополнительных согласований тренерских ставок с Олимпийским комитетом России и Минспортом РФ поручить вице-президенту СБР В.Н. Польховскому, проведя указанные согласования, проработать и представить проект тренерского штаба СБР на сезон-2020/2021 на утверждение правлению СБР в срок до 20 апреля 2020 года», — говорится в сообщении пресс-службы организации.

В настоящее время главным тренером сборной России по биатлону является Анатолий Хованцев, мужскую команду возглавляет Сергей Белозёров, женскую — Виталий Норицын.