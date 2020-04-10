В сборную России по биатлону решили пригласить иностранных тренеров

Союз биатлонистов России планирует пригласить иностранных специалистов в тренерский штаб сборной, сообщил вице-президент СБР Валерий Польховский. Напомним, ранее стало известно, что Польховского выдвинули на должность главного тренера сборной России по биатлону.

«Пока отправили на доработку, потому что в связи с экономической ситуацией и распространением коронавируса нужно некоторые моменты согласовать.

Планируется приглашение иностранных специалистов, поэтому обсуждается вопрос финансирования, во что это выльется для Союза биатлонистов России. Некоторые кандидатуры тоже надо согласовать с министерством, а потом уже вынести всё это на правление до 20 апреля», — приводит слова Польховского «Р-Спорт».

Польховского спросили, возможно ли приглашение Владимира Королькевича и Роберта Кабукова.

«В том числе. Необходимо сформировать полный комплект тренерского штаба», — ответил он.