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Цветков: надеюсь, приход Польховского будет на благо сборной России

Цветков: надеюсь, приход Польховского будет на благо сборной России
Биатлон / Кубок мира 0

Чемпион мира 2017 года в эстафете, российский биатлонист Максим Цветков высказал мнение, что выдвижение правлением Союза биатлонистов России (СБР) на пост главного тренера сборной России кандидатуры Валерия Польховского должно пойти на благо команде.

«Надеюсь, что всё это будет на благо команды. Знаком с ним, но я конкретно под его руководством не тренировался, но человеческие качества у него нормальные», — приводит слова Цветкова РИА «Новости».

Также биатлонист рассказал, что у него и других спортсменов даже в условиях индивидуальной работы дома на самоизоляции не будет проблем со стрельбой, так как в межсезонье тренировки всегда проходят без винтовки.

«Каждый год мы в это время находимся дома, поэтому ничего критичного в этой ситуации нет. Если в июне или даже июле не будет возможности организовывать сборы с командой, то, может быть, будут какие-то проблемы, но сейчас можно спокойно тренироваться дома. Я все свои года, сколько себя помню, всегда межсезонье проводил без винтовки, проблем не возникало и сейчас не будет», — сказал Цветков.

Польховского рекомендовали на должность главного тренера сборной России по биатлону
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