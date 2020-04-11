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«Один из самых смелых шагов». Коукалова показала, как везёт собаку родителям при карантине

«Один из самых смелых шагов». Коукалова показала, как везёт собаку родителям при карантине
Биатлон 0

Двукратный призёр Олимпийских игр, бывшая чешская биатлонистка Габриэла Коукалова рассказала, что отправился к родителям во время карантина для того, чтобы подарить им собаку.

«Да, я собираюсь сделать один из самых смелых шагов в моей жизни. Везу своим родителям собаку в подарок. Возможно, нас обоих не придется нести в зубах! Скрестите пальцы за нас, пожалуйста!
Вместе с тем прекрасной и солнечной Пасхи всем вам. Целую», — написала Коукалова в «Инстаграме».

Запись можно посмотреть в «Инстаграме».

Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Ухане (КНР). В мире зафиксировано более 1,6 миллиона случаев заражения. Зарегистрировано более 100 тыс. смертей. Из числа заразившихся излечилось более 376 тыс. На сегодняшний день в Чехии зафиксировано более 5,7 тыс. случаев заражения коронавирусом.

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