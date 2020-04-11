Драчёв назвал поспешным решение о смене главного тренера сборной России

Президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв прокомментировал решение членов правления отправить в отставку с поста главного тренера сборной Анатолия Хованцева. Накануне, 10 апреля, стало известно, что правление СБР выдвинуло на должность главного тренера Валерия Польховского.
«На мой взгляд, в такой спешке не было необходимости. Я предлагал не торопиться и отложить решение по этому вопросу, поскольку сначала необходимо было сделать чёткий анализ работы тренерского штаба. Прежде чем отрезать, надо сто раз отмерить. Не защищаю Анатолия Николаевича, он и правда допускал ошибки, но спешки в этом деле быть не должно. Тем более что в целом работу сборной можно считать удовлетворительной.
Я просил правление не делать поспешных решений, сделать чёткий анализ, а не эмоциональный. Предлагал выслушать главного и старших тренеров, которые пока отчитались только на бумаге. Но в итоге, не видя людей и без досконального разбора ошибок, было принято решение о замене. Это может оказаться неэффективным», — приводит слова Драчёва ТАСС.
- 11 апреля 2020
-
10:22
-
09:54
-
05:19
-
03:57
-
01:04
- 10 апреля 2020
-
21:36
-
19:02
-
16:15
-
14:26
-
14:18
-
14:04
-
13:25
-
12:19
-
12:00
-
00:48
- 9 апреля 2020
-
23:31
-
20:59
-
13:17
-
10:50
- 8 апреля 2020
-
22:28
-
21:40
-
20:30
-
17:03
-
16:55
-
16:44
-
15:50
-
15:18
-
13:37
-
13:23
-
13:20
-
11:07
- 7 апреля 2020
-
23:19
-
17:53
-
16:44
-
14:50