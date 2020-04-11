Драчёв назвал поспешным решение о смене главного тренера сборной России

Президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв прокомментировал решение членов правления отправить в отставку с поста главного тренера сборной Анатолия Хованцева. Накануне, 10 апреля, стало известно, что правление СБР выдвинуло на должность главного тренера Валерия Польховского.

«На мой взгляд, в такой спешке не было необходимости. Я предлагал не торопиться и отложить решение по этому вопросу, поскольку сначала необходимо было сделать чёткий анализ работы тренерского штаба. Прежде чем отрезать, надо сто раз отмерить. Не защищаю Анатолия Николаевича, он и правда допускал ошибки, но спешки в этом деле быть не должно. Тем более что в целом работу сборной можно считать удовлетворительной.

Я просил правление не делать поспешных решений, сделать чёткий анализ, а не эмоциональный. Предлагал выслушать главного и старших тренеров, которые пока отчитались только на бумаге. Но в итоге, не видя людей и без досконального разбора ошибок, было принято решение о замене. Это может оказаться неэффективным», — приводит слова Драчёва ТАСС.